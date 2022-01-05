معلومات جديدة عن مظلمة آيات الرفاعي

تواصل الجدل حول قضية المغدورة آيات الرفاعي في الشارع السوري والمطالبات بمعاقبة من تسبب بوفاتها بعدما تعرضت للعنف من قبل زوجها ووالديه، الأمر الذي أثار الشكوك بوجود جريمة قتل رغم أن التحقيقات مازالت مستمرة في القضية.

وفي مستجدات القضية التي هزت الشارع وجه والدي الضحية اتهامهما نحو زوج الضحية بأنه هو مرتكب الجريمة بحق ابنتهما، فأكد الأب أن ابنته كانت تتعرض للتعذيب من قبل زوجها وأمه، لكن ابنته كانت تكتم ذلك عن أهلها.

وأضاف أنه عندما قدم إلى المشفى لرؤية ابنته تفاجأ أنها متوفاة ولا يوجد أي أحد من أهل زوجها في المشفى إلا أخو زوجها، مشيراً إلى أنه عندما رأى جسد ابنته وجد كدمات وضرب على جسدها ما أثار الشكوك بأن هناك شروعاً في القتل وجريمة ارتكبت بحق ابنته.

من جهته أوضح المحامي العام الأول محمد أديب مهايني في دمشق أن هيئة الكشف القضائي لاحظت وجود كدمات وخدوش على جسد الضحية فأصبح عندهم شبهة أن هناك عملية جرمية بحقها.

وأكد مهايني أنه الزوج ووالديه اعترفوا بإقدامهم على ضرب المغدورة وبناء عليه تم توقيفهم نتيجة وجود شبهة بأن الموت هو نتيجة هذا العنف وأن التحقيقات مستمرة في هذه القضية وأن نتائج التحليل سوف تصدر بعد يومين، مؤكداً أنه في حال لم يكن الموت نتيجة العنف فإن الضرب عقوبة يحاسب عليه القانون.

وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم اكتشاف قطعتين من الخشب على شكل عصا خيزران يوجد في إحداها عدة دبابيس، مشيراً إلى أنه أثناء التحقيق اعترف الزوج بضرب رأس المغدورة على الحائط.



الوطن