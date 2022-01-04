وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مقتل المغدورة (آيات الرفاعي)

قالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إنه "إشارة الى ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل المدعوة ( آيات الرفاعي ) في محلة المجتهد بدمشق.

نبين ما يلي:

بالساعة /22.00/ من تاريخ 31/12/2021م أخبر قسم شرطة القنوات في دمشق بدخول المواطنة المذكورة إسعافاً الى المشفى مفارقة الحياة من منزل زوجها في محلة ( المجتهد)، وعلى الفور تم ضبط إفادة الطبيبة المسعفة فأكدت أن المذكورة دخلت المشفى مفارقة الحياة مع توقف القلب والتنفس وحضر والد المتوفية ووالدتها وتقدموا بادعاء بحق زوج ابنتهم المتوفية بسبب وجود خلافات بين ابنتهم وزوجها وأنها كانت تتعرض للضرب من زوجها والمعاملة السيئة من والده وزوجة والده المدعوة ( قمر . ي) فتم توقيف زوجها المدعو ( غياث .ح) وبتحري منزله عثر فيه على قطعتين خشب على شكل عصا ( خيزرانة) أحدها يوجد برأسها عدة دبابيس حديدية، تم مصادرتها، وبالتحقيق معه اعترف أن والده ووالدته كانا يقومان بضرب زوجته المتوفية (آيات) باستمرار بقصد تأديبها وتعليمها، وفي يوم وفاتها تعرضت للضرب من قبل والده مرتين الأولى نتيجة خلافه معها بسبب الماء الساخن،والثانية بسبب خلافه على فقدان مفك براغي كان يبحث عنه، وحصل بعدها شجار بينه وبين زوجته فأقدم على ضرب رأسها على الحائط ثم تركها بالغرفة وبعد حوالي ساعة حضر ابن شقيقه الحدث ( ع . ح ) وشاهدها بحالة مزرية وتم إسعافها، وبالتحقيق مع والديه اعترفا بضرب المغدورة، وتم التحرز على الأدوات التي كانوا يقومون بضربها بها، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

المصدر: وزارة الداخلية