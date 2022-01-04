04-01-2022
الذهب ينخفض ألف ليرة في السوق المحلية
انخفضت أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلية عن يوم أمس ألف ليرة للغرام عيار 21.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 178 ألف ليرة سورية وشراء 177500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 152572 ألف ليرة وشراء 152072 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها ويمكن تقديم الشكاوي في حال وجود مخالفة عبر الرقمين 2248005-0991937718.
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