04-01-2022
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنوب أريحا
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أُصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة تسعة منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 20 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
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