رقابة دمشق تنشط و المخالفات بالجملة 

في اطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة عمل تنظيم الاسواق وضبط المخالفات ومراقبة عمل محطات الوقود قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بجولة على عمل محطات الوقود وآلية التوزيع للمحروقات بمدينة دمشق تبين خلال المتابعة والمعايرة عدم الجاهزية لتوزيع المازوت باحدى محطات دمشق

تم اغلاق المحطة فوراً واعلام فرع المحروقات بضرورة مراجعة المعنيين في المديرية-دائرة الشؤون الفنية لمعالجة المخالفة وتلافيها ومتابعة البيع للمادة بالسرعة الممكنة وذكر محمد ابراهيم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن الضبوط طالت اكثر من 350 كغ أجزاء فروج (ظهور ورقاب)+عظم منزوع اللحم ضمن سيارة غير مبردة ولا تملك الشروط الفنية للنقل بسوق الهال بالزبلطاني

تم حجز الكمية المذكورة وسلمت للمسلخ الفني أصولاً وتم اتلاف كمية 20 كغ من العظم منزوع اللحم فوراً و سوبرماركت ومحمصة بمشروع دمر بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر غذائية وغير غذائية تم حجزها أصولاً و محل لبيع الحلويات-كاتو تحتوي حشرات كاملة ضمنها ضمن طبقاتها ومخالفة البيع بسعر زائد لمحل شاورما بالشيخ سعد -مواساة ومحلاً للخضار والفواكه بساحة القصور ومخالفة الاعلان بسعر زائد للخضار والفواكه بساحة القصور ومخالفة عدم تقديم بيانات تكلفة للعصائر بالقصور ومخالفة عدم ابراز فواتير شراء للألبسة النسائية بكفرسوسة ومادة الموز بشارع خالد بن الوليد واكد ابراهيم أنه تم



اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين استنادا لاحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021 .