ظهرت الغواصة الروسية نوفوروسيسك بشكل غير متوقع في البحر المتوسط، على خلفية بيان قيادة البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات هاري ترومان والمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التي يرأسها سيحتفظان بوجودهما الدائم في البحر الأبيض المتوسط. تحمل الغواصة الروسية أسلحة كافية للتعامل مع سفن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية، الأمر الذي تسبب بالفعل في حالة من الذعر في كل من قيادة البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وفقًا لمعلومات وكالة الأنباء آفيا برو، على الرغم من القوة الكاملة للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، اقتربت الغواصة الروسية نوفوروسيسك التي تعمل بالديزل والكهرباء من منطقة انتشار السفن الحربية الأمريكية، وبعد أن ذهبت إلى الأعماق، تسببت في حالة من الذعر بين قيادة الأسطول الأمريكي. باءت محاولات العثور على الغواصة الروسية خلال اليومين الماضيين بالفشل. لهذا الغرض، شاركت السفن المجهزة بالرادارات والطائرات المضادة للغواصات، ومع ذلك، ثبت أيضًا أن هذا لم ينجح.

في جميع الاحتمالات، تتجه الغواصة الروسية نوفوروسيسك إلى الساحل السوري، ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد تعليقات رسمية على ذلك من قيادة البحرية الروسية.