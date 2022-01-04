القبض على سارقي مصاغ ذهبي في اللاذقية

ادعى أحد الأشخاص إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإقدام أشخاص مجهولين على دخول منزله الكائن في حي مشروع البعث وسرقة مصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالي عشرة ملايين ليرة سورية ومبلغ مالي قدره /2060/ يورو، و/119/ دولار.

وخلال وقت قصير تمكن فرع الأمن الجنائي من تحديد هوية الفاعلين، وهما شقيقان من أرباب السوابق بجرائم السرقة يدعيان (احمد. هـ)،و(محمد. هـ)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة المنزل المذكور بعد التخطيط المسبق لذلك كونهما على علم بخلوه من أصحابه الذين كانوا في زيارة بريف المدينة، مستخدمين مفتاح مطابق قاموا بنسخه بطريقة المغافلة، وتقاسما المسروقات فيما بينهما كما اعترفا بسرقة عدة منازل أخرى.

تم استرداد كامل المسروقات من منزلهما ومصادرة ( شنتيانة) عدد اثنان،وحبوب مخدرة ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.