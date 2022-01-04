المركزي يرفع سعر صرف الدولار

رفع “مصرف سورية المركزي” يوم الاثنين، سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية إلى 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، ليصبح بذلك قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وبنسبة رفع نحو 100%.

وحددت نشرة المصرف اليوم، سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.



ورفعت نشرة المصرف أيضاً، سعر صرف اليورو من 1,415.87 ليرة إلى 2835.25 ليرة للحد الأدنى، ومن 1429.47 ليرة إلى 2,863.61 ليرة للحد الأعلى بنسبة رفع لامست أيضاً الـ100%.

وكان آخر رفع لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في نشرة المصرف المركزي الرسمية في حزيران 2020 العام الماضي، حيث حيث ارتفع من 438 إلى 1,262 ليرة، وتزامن ذلك مع رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة ونشرة تمويل المستوردات ليصبح موحداً عند سعر 1,262 ليرة.