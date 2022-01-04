أنهى حياة زوجته ذات الـ 19 ربيعاً كي يتزوج بأخرى!

04-01-2022

أنهى حياة زوجته ذات الـ 19 ربيعاً كي يتزوج بأخرى!

دمشق.. أنهى حياة زوجته ذات الـ 19 ربيعاً كي يتزوج بأخرى!

أقدم أحد الأشخاص على قتل زوجته بسبب شجار وقع بينهما على خلفية زواجه من امرأة ثانية في العاصمة دمشق.

وبحسب إذاعة “شام اف ام” الاثنين 3 كانون الثاني/يناير، أسعفت “آ – ر” 19 عاماً في ليلة رأس السنة من بناء قرب مشفى المجتهد مفارقة الحياة قبل ساعتين وعلى جسدها آثار كدمات و لطمات في الرأس تسببت بنزيف دماغي داخلي.

وحسب مصدر طبي في المشفى، جسد الفتاة فيه زرقة معممة وعلامات توحي بوفاتها قبل وصولها للمشفى بحوالي ساعتين.

أضاف المصدر أنّ تشريح الدماغ بيّن وجود كدمات داخلية قد تعني تعرضها للضرب والطب الشرعي لا زال يأخذ إجراءاته حيث تم تشريح الجثة قبل إصدار النتائج النهائية لأسباب الوفاة.

ونقلاً عن قاطنين قرب مسكن الضحية التي تقطن الطابق الخامس مع أهل زوجها وسلفتها، أقدم زوجها “غ – ح” على طرق رأس زوجته بالحائط عدة مرات بقصد الزواج من امرأة أخرى.

يذكر أنّ المغدورة بحسب المصادر ذاتها كانت تعرّضت للتهديد والطرد عدّة مرات من البيت، للسبب نفسه حيث كانت في تتوسل لزوجها ألا يتزوّج إلى أن تخلّص منها أمام طفلتها البالغة من العمر سنة وعشرة أيّام.

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