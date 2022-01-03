وفد فلسطيني سيزور دمشق ويسلم رسالة للرئيس الأسد

قالت مصادر فلسطينية، إن وفداً مركزياً من قيادة “فتح”، ربما يزور “سوريا” خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفة أن هناك 3 أهداف من وراء الزيارة المفترضة.



وأضافت المصادر في تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني دون أن يذكر اسمها، أن الوفد سيكون برئاسة أمين اللجنة المركزية، اللواء “جبريل الرجوب” يرافقه عضو اللجنة “روحي فتوح” ومسؤول الأقاليم الخارجية للحركة وسفير “فلسطين” في “سوريا” “سمير الرفاعي”، «لتسليم الرئيس السوري ​بشار الاسد​ رسالة من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ تتضمن آخر التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيد الاستيطان».

الهدف من الزيارة، هو وفق المصادر، تسليم الرئيس الأسد رسالة من “عباس” خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية “فيصل المقداد”، كذلك المشاركة في احتفال ستقيمه “فتح” بالعاصمة السورية بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ75، كذلك عقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية تمهيدا لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، في “رام الله” خلال الثلث الأخير من كانون الثاني الجاري ودعوتها للمشاركة فيه