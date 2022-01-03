السويد تكشف أعداد السوريين الذين حصلوا على جنسيتها عام 2021

كشفت الحكومة السويدية عن أعداد السوريين الذين حصلوا على جنسيتها في عام 2021، موضحة أنه يحق للمهاجر الذي لديه تصريح إقامة وعمل في السويد الحصول على الجنسية في غضون 5 سنوات.

وذكر مكتب الهجرة السويدي في تقرير له أن 27 ألفاً و340 سورياً يحملون تصاريح إقامة وعمل في السويد حصلوا على الجنسية عام 2021.

وفقا للتقرير كان يحق لـ 85 ألف شخص في البلاد الحصول على الجنسية السويدية في عام 2021، مشيرا إلى أنه تم تجنيس 4067 صومالياً و3471 إريترياً.

وكانت الحكومة أعلنت أنه تم الإعلان عن ارتفاع عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة والعمل في السويد إلى ما يقرب من 150 ألفاً.

في حين ذكر مكتب الإحصاء المركزي في وقت سابق، أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1,7 في المئة من سكان السويد، لافتا إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.