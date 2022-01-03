قيادي في قسد ينشق ويسوي وضعه مع السلطات السوري بريف دير الزور

نقلت مصادر محلية في دير الزور، قيام أحد قياديي “قسد” بإجراء عملية مصالحة وتسوية وضع بشكل سري، مع السلطات السورية، في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية شرق دير الزور.

وقالت مصادر اعلامية محلية إن القيادي في “قسد”، عبد الله البديوي، المنحدر من قرية السيال بريف البوكمال، عاد إلى مناطق سيطرة الجيش السوري، أول أمس الجمعة، واستقر بمنزل، ساري السحاب، المعروف بولائه للقيادة السورية إلى حين إتمام عملية المصالحة.

وذكرت المصادر، أن عبد الله هو شقيق القيادي في فوج البوكمال التابع لـ”قسد”، نادر البديوي، والذي لقي مصرعه، بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الباغوز الخاضعة لسيطرة “قسد” في أقصى شرق المحافظة.



وكالات