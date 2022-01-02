تليغرام يبدأ العام الجديد بإصدار ميزات جديدة

بدأ تطبيق “تليغرام” عام 2022 بطرح حزمة من الميزات الجديدة لمستخدميه حول العالم على الهواتف المشغّلة لنظامي “أندرويد” و “آيفون”.‏

ومن أبرز هذه الميزات إمكانيّة إخفاء الرسائل التي تتناول أموراً سابقة لأوانها، مثل الكشف عن أحداث فيلم جديد مطروح في دور العرض السينمائية، بحسب بيان رسمي من “تليغرام”.

ويمكن إخفاء تلك النوعيّة من الرسائل المفسدة للأحداث عن طريق تحديدها في نص الرسالة وتمييزها على أنها “Spoiler”، ليتم إخفاءها في قائمة الدردشة وكذلك الإشعارات.

ومن أجل الإفصاح عن مضمون هذه الرسائل، ما على المتلقي سوى الضغط عليها من أجل قراءتها.

كما أضاف “تليغرام” زر ترجمة مخصص جديد إلى قائمة السياق عند تحديد رسالة، والذي يعمل على جميع أجهزة “أندرويد” الذكية، بالإضافة إلى هواتف “أبل” التي تعمل بنظام تشغيل “آي أو إس 15”.

وأخيراً، طرح “تليغرام” ميزة مشابهة للتي موجودة في برنامج الدردشة الخاص بهواتف “آيفون” (iMessage)، وهي إمكانيّة النقر على أي رسالة مرتين من أجل إرسال رد فعل سريع عليها، مثل “علامة الإعجاب”.

يُذكر أنّ عدد مستخدمي تطبيق التراسل الفوري تليغرام (Telegram) وصل إلى أكثر من 900 مليون مستخدم نشط شهرياً، وفي الوقت الذي يتربّع فيه واتس آب على عرش تطبيقات التراسل الفوري إلّا أن تليغرام يوفّر لمستخدميه عدد من المميزات لا يوفرها غيره، أبرزها التعامل مع الملفات الكبيرة بلا قيود.