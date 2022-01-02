الثلوج تكسو مدينة الغردقة المصرية

اكتست مدينة مصرية، أمس السبت، باللون الأبيض، بعد أن غطت الثلوج شوارعها وسط أمطار غزيرة وبرق ورعد.

وبث متابعون على موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وقد تحولت إلى اللون الأبيض بفعل الثلوج.

وشهدت المدينة السياحية سقوط أمطار غزيرة مع حبات الثلج، مصحوبة بالبرق والرعد، بينما غطت السحب الكثيفة سماء المدينة.

وبحسب “بوابة الأهرام” المصرية، فقد أعلن عدد من مدن محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ في مواجهة سوء الأحوال الجوية وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.

وكانت إدارة الأزمات بالمحافظة قالت إنه من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة في المحافظة اليوم السبت وغدا الأحد.

وأثار تساقط الثلوج حالة من البهجة بين سكان الغردقة، الذين تسابقوا على توثيق المشاهد البديعة التي حولت مدينتهم كما يقولون لأول مرة منذ نحو 25 عاما إلى قطعة من أوروبا.

والغردقة هي ثاني مدينة مصرية تكسوها الثلوج في أقل من أسبوعين بعدما اكتست شوارع وميادين الإسكندرية في 20 من ديسمبر/كانون الأول المنصرم بالثلوج وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى.