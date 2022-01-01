وفاة رجل و8 إصابات.. حصيلة ضحايا احتفالات رأس السنة في اللاذقية

توفي شخص وأُصيب ثمانية آخرون في اللاذقية جراء الرصاص الطائش والألعاب النارية والمفرقعات، ليل أمس احتفالاً برأس السنة الميلادية.

وقال مصدر في مديرية صحة اللاذقية: “توزّعتِ الإصابات بين مستشفيات المحافظة، والتي كانت بحالة جاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة، حيث وصل إلى مستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في مدينة جبلة رجل في العقد الثامن من العمر مفارقاً الحياة لإصابته بطلق ناري استقر في الجمجمة، بالإضافة لإصابة شابين في العقد الثالث من العمر، أحدهما في رأسه ووجهه جرّاء شظايا قنبلة وما يزال تحت المراقبة، والآخر مصاب بمقذوف طلق ناري في الركبة، وقد تم تخريجه من المستشفى بعد إجراء الإسعافات اللازمة له”.

وأضاف المصدر: “وصل إلى مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في مدينة اللاذقية أربع إصابات، شاب أصيب بمقذوف طلق ناري في الرأس، وآخر أصيب بطلق ناري في الكتف الأيسر، بالإضافة لطفلين أحدهما أصيب بطلق ناري في الكتف الأيسر، فيما أصيب الآخر بحرق في الوجه بسبب الألعاب النارية”، مؤكداً أن جميع الإصابات طفيفة وتم تخريجهم من المستشفى.

كما أشار المصدر إلى استقبال مستشفى تشرين الجامعي لشاب مصاب بطلق ناري، ولا يزال تحت المراقبة.

باسل يوسف - أثر