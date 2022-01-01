نساءٌ ضحايا “الشرف” في 2021

أن تكون البانورما عن الموت هو أمر مازال حاضراً في بلاد العشر سنوات حرب وأكثر، وكيف إذا كان موت سيدةٍ أحبت فقتلها قريب بدافع “شرف”!

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد النساء اللواتي قتلن بدافع الشرف، لكن بعض المنظمات غير الحكومية تفيد بأنه لا يقل عن 24 امرأة قتلت على امتداد أراضي سوريا، حيث قتلت 16 امرأة على يد أقرباء لهم” بحجة الشرف” بينما 6 نساء قتلن دون معرفة السبب الواضح

ديلان عبد الرحمن قالت “لا” للزواج من ابن عمها، أجبرها الأهل، وعادت بعد عذاب لتحتمي بعباءة أهلها نتيجة تعذيب زوجها، فكانت رصاصة الأخ حاضرة لتنتقل إلى حياةٍ أخرى فيها عدالة الرب.

وفي 2021 أيضاً قصة تسلطٍ أخرى من السويداء، حنان أبو فخر الصبيبة العشرينية التي منعها شاب يحبها من إكمال حياتها، بثلاث رصاصات بقلبها، ورصاصة برأسه أنهى حياتهما.

الخبر-زنيم خلوف