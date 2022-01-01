الثلج يغطي جبل اللوز في تبوك بالسعودية

غطت الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وظهر الجبل وقد تكلل بلون الثلج الأبيض الذي زاده جمالا.

ومن المرجح أن يستمر المشهد حتى غد الأحد.

وقال مراسل قناة "الإخبارية"، في تعليقه من المنطقة، إن هناك إقبالا من أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز.



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة، قد توقع تساقط الثلوج، على جبل اللوز، وأشار إلى احتمال تدني مدى الرؤية في المنطقة.

المصدر : royanews.tv