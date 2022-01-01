وفاة إحدى أقصر النساء في العالم

توفيت التركية "إليف كوجامان" إحدى أقصر النساء في العالم يوم أمس، عن عمر يناهز 33 عاماً.

ودخلت الفتاة، الثلاثاء، 28 كانون الأول ، وحدة العناية المركزة في مدينة قديرلي التركية، إلا أن حالتها تدهورت لاحقاً وتوفيت كوجامان بسبب فشل أعضاء متعددة عن العمل بسبب الالتهاب الرئوي.

يشار إلى أنه في عام 2010 دخلت كوجامان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أصغر امرأة على هذا الكوكب، وكان طول الفتاة 72.6 سم، وفي عام 2011، تم نقل اللقب إلى بريدجيت جوردان من الولايات المتحدة، حيث كانت الأمريكية أقصر بمقدار 3.6 سم، أما الآن فصاحبة الرقم القياسي هي جيوتي كيسانجي أمجي من الهند، حيث يبلغ طولها 62.8 سم.