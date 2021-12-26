10 قواعد لا تدرسها في المدرسة
القاعدة 1 : الحياة غير عادلة ، فعود نفسك عليها !
القاعدة 2: العالم لايهتم بحبك لذاتك فهو ينتظر فقط إنجازاتك حتى قبل أن تهنئ نفسك !
القاعدة 3 : لن تحصل على 60.000 $ سنويا فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة !
القاعدة 4 : إذا ظننت أن لديك معلم قاس معك, فاعلم أنه ينتظرك صاحب عمل !
القاعدة 5 : العمل في مطعم لا يحط من قيمتك، أجدادك لهم نظرة أخرى لها، فهم يسمونها : فرصة !
القاعدة 6 : إذا أخطأت، فهي ليست غلطة والديك. توقف عن اللوم وتعلم من أخطائك !
القاعدة 7 : قبل أن تولد، أبويك لم يكونا مملين كما هما الآن. فقد أصبحا هكذا لأنهما : دفعا ثمن احتياجات، قاما تنظيف ثيابك ، و قاما بتعليمك
القاعدة 8 : قبل إنقاذ الغابات الاستوائية ، إبدأ بترتيب غرفتك و كل ما بحولك
القاعدة 9 : الحياة غير مقسمة إلى فصول ، و الصيف ليس بفترة عطلة، و القليل من أصحاب العمل هم على استعداد لمساعدتك : إنها مسؤوليتك
القاعدة 10 : وسائل التواصل الإجتماعي ليست هي الحياة الحقيقية، ففي الحياة الحقيقية : الناس يعملون
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