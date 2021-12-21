تونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء

قال محمد فريخة مدير عام "تلنات" أمس، أن العمل جار على مشروع إرسال أول رائدة فضاء تونسية-إفريقية إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي منشور له على صفحته على منصة الفيسبوك، أعلن فريخة أن وكالة الفضاء الروسية كانت قد اجتمعت مع موفد عن شركة تلنات، حيث تم خلاله الاتفاق على المشروع العلمي للمهمة الذي ستقوم بها رائدة الفضاء.

وأشار فريخة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "الشروط العلمية والصحية والاختبارات ومراحلها"، مضيفاً أن باب الترشحات سيتم فتحه قريباً "لتتم مرحلة الاختبارات الأولى في تونس وفقاً لمقاييس علمية صارمة".

وفي هذه المرحلة، بحسب مدير عام "تلنات"، سيتم اختيار 10 مرشحات لإرسالهن إلى روسيا، حيث ستخضعن لمرحلة ثانية من الاختبارات في وكالة الفضاء الروسية، وذلك بهدف اختيار رائدتا فضاء تونسيتان، الرئيسية والاحتياطية، ومن ثم تنطلق المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدريب.