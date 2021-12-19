تعديلات عدوانية على قانون الجرائم الإلكترونية

بعد عشرة سنوات من الحرب والجنون فإن القلق والخوف على الذات والمكانة بات يشمل أبناء السلطة كما أفراد الشعب، مما يجعل من غالبيتنا قساة وخطرين على بعضنا بعضا، ويتجلى ذلك في خروج الكثير من الأفراد على القوانين الناظمة للمجتمع، وفي مبالغة أبناء السلطة بتسلطهم على الناس بغية كبحهم وردعهم من التطاول عليهم وعلى مصالحهم، بما يوسع دائرة الإستبداد والإستعباد..فالسوريون سلطة وشعبا مازالوا يساعدون في تخريب بلادهم منذ عشرة سنوات بسبب قلة معرفتهم بما يفيدهم ويضرهم، حيث يتصرفون بناء على مخاوفهم الظاهرة. وقد يكون الأخطر على الدولة والمجتمع اليوم طبقة أثرياء الحرب الذين يستغلون الجميع ويحاولون حماية أعمالهم غير القانونية بوضع قوانين تشرعنها وتحميها، كما حصل مع قانون الجمارك الذي رفضه مجلس الشعب في الدور التشريعي الماضي. إذ يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطرا على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أورسالة يرسلها، أوحتى نكتة يتداولها مع أصدقائه. حيث حمى القانون أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئيا، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحا، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية !؟

لن أدخل في تفنيد تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المطروحة فهي تحتاج إلى فصل كامل، وأظن أن النواب الصالحين في مجلس الشعب سوف يصوتون ضده كونه يشكل عدوانا على حرية التعبير عند الشعب، بل إن تجربتنا مع شرطة الجرائم الإلكترونية ومحاكمها أظهرت أن هذه المؤسسة اعتقلت أفرادا صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسدا أو شريرا كبيرا.. ولم أفهم بعد كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها !!