تبريرات شركات الأدوية بعد رفع أسعارها

أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا رشيد الفيصل، أن هناك ما بين 80-85% من الأدوية أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف ليرة بعد الرفع الأخير، وأكثر من 65% من هذه الأدوية أسعارها لا تتجاوز 2500 ليرة.

وقال الفيصل إن «أسعار متممات الأدوية لا تدخل ضمن تسعير الأدوية بل يتم تسعيرها بشكل حر وبالتالي ليس لها علاقة بالتسعير الحالي»، معرباً عن أمله في أن تنعكس الزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية، على توفرها.

كما أشار إلى أن هناك فائضاً في المعامل المنتجة للأدوية وأنه خلال عام من الممكن أن يصل عددها إلى 100 معمل.

وأضاف الفيصل أن «شعار بعض المعامل عند بداية دخولها في الإنتاج أنها سوف تنتج الأدوية النوعية غير المكررة في الأسواق ولكن عندما يبدأ إنتاجها تكون الأدوية التي تنتجها لا تختلف عن تلك الموجودة في الأسواق».

ورأى أنه من الأولى صرف الأموال التي يتم وضعها في ترخيص معامل الأدوية إلى قطاعات أخرى باعتبار أنه أصبح هناك فائض في هذه المعامل.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت نهاية الأسبوع الماضي، أسعار الأدوية إلى 30% للمرة الثانية خلال العام الحالي، وذلك بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية،بحجة تذبذب أسعار الصرف (رغم ثبات قيمة الليرة ).