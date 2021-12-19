الأعياد دون حفلات في الشام القديمة!

19-12-2021

الأعياد دون حفلات في الشام القديمة!

الأعياد دون حفلات في الشام القديمة!

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة في محافظة دمشق فيصل سرور، على عدم منح أي موافقة لإقامة حفلات فنية في دمشق القديمة خلال أعياد الميلاد وليلة رأس السنة، وأي مخالفة بذلك غرامتها 110 آلاف.

وأشار سرور خلال تصريحات صحفية، إلى أن الموافقات اقتصرت، على فعالية "الركن الشرقي"، التي تتضمن آلات العود والكمان والقانون.

وذكر أن «الفنادق مستثناة من هذا الموضوع لأن لها الصلاحية ضمن ترخيصها بتنظيم الحفلات واستقدام الفنانين».

وبخصوص المشروبات الروحية، لفت سرور إلى أنها تقدم فقط في الحانات، ويتم مخالفة أي منشأة تقوم بتقديمها دون رخصة، علماً أن دمشق القديمة تضم 6 منشآت مصنفة كمطعم يسمح لها بتقديم المشروبات الروحية.

وتطرق إلى الأسعار، قائلاً إنها «تختلف من مطعم إلى آخر حسب تصنيفه السياحي، وهذا الأمر يختلف أيضاً بالنسبة للمطاعم الشعبية».

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