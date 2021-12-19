 القبض على عصابة تبتز تاجر كبير في دمشق عبر الانترنت

بتهمة النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من عائلة واحدة لإقدامهم على الابتزاز يحق تاجر كبير من دمشق لم يذكر اسمه، وتم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين وسيتم تقديمهم للقضاء أصولاً.

وقامت هذه العصابة بابتزاز أحد التجار بمبالغ مالية تجاوزت 400 مليون ليرة سورية تحت تهديده بنشر صور خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبالتحقيق معهم تبين قيامهم بشراء سيارتين وشاشتي تلفاز ومصاغ ذهبي من المبالغ المستجرة تم استرداد المصاغ الذهبي (ليرات وأونصات وأساور) ومبالغ مالية وشاشتين وحجز السيارتين.