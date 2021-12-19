ترامب: اليهود الأمريكيون لا يهتمون بشؤون “إسرائيل”

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنّ الشعب اليهودي في أمريكا لم يعد يحب “إسرائيل” أو لا ‏يهتم بشأنها، وذلك خلال مقابلة في حلقة جديدة من البودكاست “unholy”، تمّ بث مقتطفات منها عبر الإنترنت.

وأضاف، خلال المقابلة: “هناك أناس يهود في هذا البلد لم يعودوا يحبون “إسرائيل”، في حين أن المسيحيين الإنجيليين يحبون “إسرائيل” أكثر من اليهود”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ترامب: “عندما نشأت في مدينة نيويورك، كان والدي فريد، وهو مطوّر عقاري سكني، قريباً جداً من العديد من اليهود، لكن العديد من أصدقاء والدي اليهود في أمريكا والذين كانوا يملكون حبّاً كبيراً ل”إسرائيل” تبدد على مر السنين”.

ويعتبر اللوبي الصهيوني في أمريكا من بين أقوى اللوبيّات الصهيونيّة في العالم، وأكثرها تأثيراً في قرارات الإدارة الأمريكية، خاصةً المتعلّق منها بأمن “إسرائيل” ومصالحها.

تجدر الإشارة إلى أن معهد الانتخابات اليهودي، والذي يقوده مجموعة من الديمقراطيين اليهود البارزين، أجرى استطلاع رأي في وقتٍ سابق، تبيّن من خلاله حدة انتقادات اليهود الأمريكيين لـ “دولة” الاحتلال “الإسرائيلي”.

يُذكر أنّ كيان الاحتلال “الإسرائيلي” حقق 16 مكسباً سياسياً خلال 4 سنوات من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حساب حقوق العرب والفلسطينيين والسوريين، وخلافاً للقانون الدولي.