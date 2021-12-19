 تحذيرات من طقس اليوم.. والجبهة السادسة للمنخفض تبدأ ليل الاثنين 

قال الراصد الجوي، باسل كيلاني أن: "طقس الأحد عاصف ماطر في المنطقتين الساحلية والشمالية إضافةً إلى مرتفعات الغاب، وتحذيرات جادة من غزارة الهطولات في تلك المناطق، في حين يكون الجو مشمس إلى غائم جزئياً في باقي مناطق البلاد".

وتابع: "تحذيرات من السيول والفيضانات في المنطقتين الشمالية والساحلية نتيجة غزارة الهطولات، والتي من المتوقّع أن تصل إلى 120 مم في بعض المناطق، إضافةً إلى مخاوف من حدوث انزلاقات للتربة في المرتفعات الساحلية".

وأضاف كيلاني: "تصل سرعة الرياح في بعض هبّاتها إلى 90 كم/ سا، واحتماليّة عالية لتشكّل عدد من الأنواء البحرية القوية على السواحل، ومن المؤكّد أنّه سيتم إغلاق الموانئ حتى الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج والذي يصل إلى 4 - 5 أمتار".

ليختم حديثه متوقّعاً: "اعتباراً من منتصف ليل الاثنين تبدأ فعالية الجبهة السادسة للمنخفض بالتأثير على البلاد، والتي ستكون الأعم والأشمل من ناحية الهطولات المطرية الغزيرة على كامل مناطق البلاد".

تجدر الإشارة إلى أنّ تغييرات جذرية طرأت على توقعات الحالة الجوية في سوريا لما بعد الأربعاء 22 كانون الأول الجاري، بحسب كيلاني.

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