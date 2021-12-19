بجملة تحديثات… “واتساب” يستقبل عام 2022

تستعد إدارة تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” لتزويد التطبيق بمجموعة من الميزات مطلع عام 2022 المقبل، في إطار سعيها للحفاظ على إعجاب المستخدمين والمكانة المرموقة بين التطبيقات الأخرى، ومن هذه الميزات:

1-عرض Instagram Reels:

ميزة مخصصة لعرض مقاطع ريلز على إنستغرام مباشرة من تطبيق واتساب، وربما يكون هذا جزء من خطة شركة ميتا لدمج جميع الخدمات التي تمتلكها.

2-حذف غير محدود للجميع:

وتشير أحدث التقارير إلى أن واتساب تخطط لتمديد مدة حذف الرسائل وجعلها غير محدودة في تحديث مستقبلي، مما يعني أنه يمكن للمستخدم إزالة أي رسالة يريد حذفها في أي وقت.

3-تسجيل الخروج من واتساب:

ادّعى WABetaInfo، وهو موقع ويب مخصص لأخبار واتساب، أن تطبيق التراسل الأشهر يختبر ميزة جديدة تدعى “تسجيل الخروج”، حيث تم رصد الميزة الجديدة داخل الإصدار التجريبي الجديد من التطبيق على أندرويد، وهي تتيح لك تسجيل الخروج على جهاز واحد مع الاستمرار في تسجيل الدخول على جهاز آخر.

4-الاختباء من جهات اتصال محددة:

في الإصدار الحالي من واتساب، يمكنك إخفاء آخر ظهور لك او آخر توقيت كنت متصل فيه على التطبيق من جميع جهات اتصالك، ولكن لا يمكنك إخفاء آخر ظهور عن جهات اتصال محددة، ولكن تعمل خدمة التراسل على تغيير هذا الخيار، بحيث عندما تذهب إلى إعدادات “آخر ظهور”، سترى خياراً إضافياً يدعى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، وباستخدامه يمكنك تحديد جهات الاتصال التي تريد إخفاء تفاصيل آخر ظهور لك منها.

5-إقرأ لاحقاً:

هي في الأساس نسخة محدثة من ميزة الدردشات المؤرشفة، والتي عند تفعيلها ستقوم بإخفاء وكتم صوت الإشعارات من الدردشات التي يقوم المستخدم بتصنيفها كمزعجة، وستشمل هذه الميزة أيضاً “وضع الإجازة” حيث سيعمل خيار القراءة لاحقاً بنفس طريقة الدردشات المؤرشفة في الإصدار الحالي من واتساب.