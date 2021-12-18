الحكم بإعدام سوري صاحب شركة تجارية في مصر

أصدرت محكمة جنايات “بور سعيد” في “مصر”، حكما غيابيا بإعدام مواطن سوري، لاتهامات وجهت له بجلب “جوهر مخدر الحشيش” إلى “مصر”.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن القصة بدأت عام 2020، حين توصلت التحريات السرية لفرع إدارة مكافحة المخدرات في “بور سعيد”، إلى أخبار تفيد بأن السوري “م.ع” وهو صاحب شركة تجارية في “دمشق”، جلب مواد مخدرة من “سوريا” وأخفاها داخل حاوية متجهة إلى ميناء “بور سعيد” بنظام الترانزيت، وعلى إثر ذلك، تم استصدار إذن من النيابة وتفتيش الحاوية التي تم العثور فيها على 22 ألف، و700 طربة من مخدر الحشيش.

وزن المضبوطات بلغ 4 طن و767 كيلو غرام، ليتم لاحقا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما غيابيا بإعدام المتهم بجلب الحشيش.