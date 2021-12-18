الجزائر تتوج بـ كأس العرب للمرة الأولى

اختتمت اليوم منافسات كأس العرب العاشرة التي جرت في قطر بتتويج الجزائر بالفوز على تونس بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أمير سعيود في الدقيقة 99 وياسين ابراهيمي في الدقيقة 120، ليكون منتخب الجزائر سادس منتخب يحقق اللقب بعد تونس 1963 والعراق 1964 و1966 و1985 و1988 ومصر 1992 والسعودية 1998 و2002 والمغرب 2012.

الجزائر واجهت تونس للمرة الأولى في كأس العرب وخاضت النهائي للمرة الأولى بحثا عن اللقب الأول.

وتونس خاضت النهائي للمرة الأولى بحثا عن اللقب الثاني الذي لم يتحقق.

الجزائر التقت منتخبا افريقيا للمرة الرابعة في بطولة واحدة وهذا لم يحدث من قبل وخرجت بسلام وسجلت في مبارياتها الست بهذه النسخة وهذا لم يحققه إلا السعودية 2002.

تونس عندما تعجز عن التسجيل تخسر وحدث ذلك أمام مصر 1988 وسورية 2021 وأمام الجزائر اليوم .

ويحسب للجزائر أنها لم تتأخر بالنتيجة في هذه النسخة خلال مبارياتها الست.

النهائي كان أفريقيا خالصا للمرة الثانية بعد نهائي 2012 واللقب أفريقي للمرة الرابعة.

هذا وحققت قطر المركز الثالث بالفوز على مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

الوطن أون لاين

