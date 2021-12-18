18-12-2021
أكثر من ١٥٠٠ طالب متسرّب بالحسكة
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استهدف فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة أكثر من ١٥٠٠ طالب بهدف تعويض الفاقد التعليمي لديهم ودعم المتسربين منهم في ظل الظروف التعليمية العصيبة التي تشهدها محافظة الحسكة.
وأوضح علي منصور رئيس مجلس إدارة فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة: أن فرع المنظمة نفّذ دورات تقوية تعليمية للطلاب المتسربين، وبالتعاون مع مديرية التربية بالحسكة، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار منصور أن الغاية من دورات التقوية التعليمية، جاءت من أجل تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب المتسرّبين من مختلف المراحل الدراسية، من خلال دورات التقوية التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول الجاري، لافتاً إلى أنه تم تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين الطلاب، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب ١٥ طالباً في كل قاعة صفية.
الوطن أون لاين
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