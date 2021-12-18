بعد مصر.. السوريون ينالون الإشادة في الجزائر   

تصدّر السوريون مرتبة متقدمة في قائمة التجار والشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر، من خلال إحصائية، نشرتها صحيفة الشروق الجزائرية

وبحسب الصحيفة، فإن الشركات التركية أتت في المقدمة بنسبة 14 بالمائة، تلتها الشركات الفرنسية بـ13 بالمائة، ثم الشركات السورية والصينية بنسبة 11 بالمائة.

وبالنسبة لفئة التجار الطبيعيين المواجودين في الجزائر، كانت حصة الأسد من نصيب التجار السوريين بـ30 بالمئة، يليهم التونسيون بـ25 بالمئة، ثم المغاربة بـ15 بالمئة.



وفي سياق الحديث عن نشاط السوريين في الجزائر، اعتبر المحلل الاقتصادي فريد بن يحيى في حديث للصحيفة أن استحواذ السوريين على 30 بالمئة من التجارة الأجنبية في الجزائر، هو أمر طبيعي، لأن السوري معروف بحبه للتجارة والحرف منذ الصغر.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى الوجود السوري المتزايد في الجزائر، مبيناً أن الكثير من السوريين ينشطون في إنشاء ورشات الخياطة ومحلات "الفاست فود"، وبيع العجلات والأقمشة وغيرها من مختلف أنواع التجارة.

وأشاد "بن يحيى" بالشباب السوري في الجزائر، حيث أن أغلبهم يدرس، وفي الوقت نفسه يمارس التجارة.

وكان السوريون حققوا حضوراً لافتاً في البلدان العربية التي انتقلوا إليها منذ بداية الأزمة، إذ أشارت تقارير عن نجاحات السوريين في مصر في مجالات مختلفة، لا سيما في صناعة الملابس، والمطاعم، ومحلات الوجبات السريعة

