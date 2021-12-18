شاب ينهي حياته مع رسالة اعتذار لوالده 

لقي شاب لبناني أمس الجمعة مصرعه، بعدما أنهى حياته بسقوطه من الطابق الخامس، بمدينة صور جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن "الشاب توفي جراء سقوطه من أعلى سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات، تاركاً لوالده رسالة اعتذار حزينة ومؤثرة".

وأوضحت أن الشاب ترك رسالة كتب فيها: "سامحني يا بيي بس أنا بدي أرتاح، الموت مرة أحسن من الموت كل العمر".

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن المواطن سقط من سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات عند مفترق معركة – صور، ونقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه المؤسسة الدولية للمعلومات، 119 حالة انتحار في لبنان منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي.

يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات عالية، وتشير الإحصائيات إلى ترك حوالي 50 ألف لعملهم، بالإضافة إلى 500 ألف عاطل.