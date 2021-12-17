القبض على عصابة سلب مؤلفة من شبان وفتيات بريف دمشق

ادعى أحد المواطنين بتعرّضه لعملية سلب من عصابة مؤلفة من ثلاث فتيات وخمس شبان مجهولين دخلوا إلى منزله في محلة جرمانا بريف دمشق بالقوة وقاموا بإشهار سكين وسيف ( شنتيانة)، وسلبه ثلاثة أجهزة جوال من نوع (آيفون) يقدر ثمن الجهاز بحوالي تسعة ملايين ليرة سورية ويبلغ قيمة الأجهزة حوالي خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.

ومن خلال متابعة الموضوع من قبل قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بريف دمشق تمكن القسم من توقيف جميع أفراد العصابة في مناطق (السيدة زينب والحسينية والبهدلية)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على عملية السلب المذكورة في محلة جرمانا وارتكاب عدة عمليات سلب وسرقات أخرى.

تم استرداد الأجهزة المسلوبة وسلمت إلى صاحبها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



المصدر: وزارة الداخلية