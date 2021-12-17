الرئيس الأسد يستقبل اليوم وفد اتحاد المهندسين العرب

أكد الرئيس الأسد خلال استقبال وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد على أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتباره فرصةً لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبراً لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في معالجتها، معتبراً سيادته أن هذه المنظمات تعبّر عن النبض الحقيقي للشعوب العربية وتمتلك دوراً سياسياً واجتماعياً مهماً في تحقيق التماسك الشعبي العربي.

وأشار سيادته إلى أنّ النقطة الجوهرية في عمل المنظمات والاتحادات تكون من خلال طرحها لمشاريع و أفكار توحيدية اقتصادية وتقنية تشكل منطلقاً لتأسيس اقتصادات عربية مشتركةٍ والانطلاق بها من رؤية استراتيجية مبنية على مصلحة الدول والشعوب العربية.

بدورهم أكدّ أعضاء الوفد على الأهمية القصوى للاستثمارات العربية-العربية والانعكاس الكبير لها في تحسين واقع الشعوب العربية، ودور الاتحادات في المساهمة في إنجاز هذه الاستثمارات وإزالة العوائق التي يمكن أن تعرقلها، معتبرين أن هذه الاستثمارات يجب أن تتوجه أولاً نحو المشاركة في إعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب في سورية.

