منح أساتذة الجامعة المتفرغين تعويضاً إضافياً 100 %
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً منح بموجبه أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغون في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.
وبموجب القرار تضمنت نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية، و50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية، و25 بالمئة للمعيد.
ويصرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من بداية العام القادم على أساس الراتب الشهري المقطوع في العام ٢٠٢١.
كما تسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح تعويض التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.
ويتم بموجب القرار صرف تعويض التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 191 لعام 2013 وتعديلاته، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال ٢٠٢١ .
الوطن أون لاين
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