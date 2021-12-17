17-12-2021
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال وسط الخليل
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أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.
في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة بزاريا شمال نابلس بالضفة الغربية.
وبينت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين وأغلقت الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
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