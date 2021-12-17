سجن موظف بقنصلية دمشق بتهمة بيع الجنسية

الأيهم صالح: في نيسان 2020 كتبت سلسلة مقالات بعنوان سيناريوهات نهاية اللعبة. في ذلك الوقت كنت أراقب الجنون الذي يحصل في العالم وقتها دون أن أفهم المقصود منه، وفي ذلك الوقت تخيلت أن ما يحصل في العالم هو لعبة شطرنج متعددة المستويات فيها عدد كبير من اللاعبين، وأننا كنا وقتها في وسط اللعبة، وكان من المهم تطوير خطة لإنهاء اللعبة، وفهم أو استشراف خطط اللاعبين الآخرين لإنهاء اللعبة لصالحهم. وبمناسبة اقتراب نهاية هذا العام قررت أن أجري مراجعة لأفكاري التي نشرتها لعلني أجد فيها ما يمكن تصحيحه، وهذه مراجعتي لسلسلة سيناريوهات نهاية اللعبة: