مشاجرة بسبب خلاف على جوال أدت لمقتل شاب

أخبر مركز شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق بحصول مشاجرة في محلة (دف الشوك) بين عدة شبان مراهقين، فتم إرسال دورية إلى المكان، وتبين قيام المدعو (محمد. ك) بالتهجم على منزل المواطن (مصطفى. ك) وطعنه عدة طعنات بجسده وإسعافه إلى المشفى مفارقاً الحياة، وبالتحري تبين أن عدة أشخاص اشتركوا في المشاجرة وتم إلقاء القبض عليهم وهم المدعوين (محمد. ع) و(بلال . د) و(احمد .

ف) و(يوسف . ع) ،وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم بالمشاجرة وإقدام المدعو (محمد . ك) على طعن المغدور بسكين كباس بسبب خلاف على جوال، وبالبحث عن الفاعل تبين أنه هرب إلى محافظة حماة بعد ارتكابه الجرم، فتم استدراجه من قبل شرطة ناحية ببيلا وإلقاء القبض عليه في كراج العباسيين، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن المغدور، وارتكابه عدة سرقات بالاشتراك مع المقبوض عليهم.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

