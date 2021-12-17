ماهو سبب غياب إبراهيم عالمة عن المباريات

كشف رئيس نادي جبلة، سامر محفوض، عن سبب غياب حارس المنتخب السوري إبراهيم عالمة عن المشاركة مع النادي في المباريات والتمارين.

وقال محفوض “عند توقيع العقد مع الحارس إبراهيم عالمة وضع بنداً ضمن عقده مع النادي يقضي بأن من حقه ترك النادي في حال وجود اتفاق مع أي نادٍ غير محلي”.

وأضاف: “عند وصول عقد للعالمة من نادي “فولاذ” الإيراني وافق نادي جبلة على انتقاله بشرط تسليم جميع الرواتب التي دُفعت له خلال الفترة السابقة، وبدأتِ المراسلات بشكل مباشر وجهّزت إدارة النادي براءة الذمة للعالمة وقدّمت كل أشكال التعاون لانتقاله”.

وتابع رئيس نادي جبلة: “بعد ذلك فشل الاتفاق مع النادي الإيراني، ليتهم إبراهيم عالمة إدارة نادي جبلة بالتأخير بإرسال الوثائق ما سبب فشلاً للانتقال، فيما كان سبب فشل الانتقال ليس تأخر المراسلات، وإنما بحسب معلوماتنا كان بسبب تغيير الكادر الفني للنادي الإيراني والذي فضّل استقدام مهاجم بدلاً من حارس مرمى”.

وأوضح محفوض: “سافر بعد ذلك عالمة إلى قطر برفقة المنتخب السوري للمشاركة في كأس العرب، وبعد عودته طلب عالمة مبلغاً كبيراً كزيادة على عقده لا تستطيع إدارة النادي تأمينه”.

وختم رئيس نادي جبلة حديثه: “منذ فترة إبراهيم عالمة لا يتمرّن مع النادي ولا يشارك في المباريات والأمور معلّقة بين النادي واللاعب ريثما يتم البحث فيها مع الاتحاد السوري لكرة القدم”.



اثر برس