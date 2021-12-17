17-12-2021
زيت مصبوغ يباع على الارصفة والمحلات
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نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أمس ضبوطا تموينية طالت مخالفة
الغش بذات البضاعة واستخدام ماركات وهمية بتعبئة الزيوت النباتية المغشوشة (زيت صويا بعد صبغه يباع على انه زيت زيتون وزيت دوار شمس) تم حجز كميات كبيرة زيت نباتي و الزيت المصبوغ مع عبوات فارغة وأدوات الغش وذكر محمد ابراهيم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ان الضبوط طالت ايضا محطة وقود بمخالفة نقص الكيل لمادة البنزين و المازوت تم تشميع المضختين المخالفتين و مخبز العلاء بمخالفة سوء صناعة الخبز التمويني.
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