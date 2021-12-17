روبوتات دقيقة لإيصال العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام

طور باحثون صينيون روبوتات دقيقة لإيصال أدوية العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام ما يجنب مرضى السرطان عدداً من الآثار الجانبية للعلاج.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريقاً من الباحثين من كلية علوم الحياة وقسم الهندسة الميكانيكية والأتمتة في جامعة هونغ كونغ طوروا روبوتات مجهرية على شكل سمكة يبلغ حجمها جزءاً من مئة من الميليمتر صنعت باستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد من هلام يغير شكله عند تعرضه لمستويات مختلفة من الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة) ثم يتم غمرها في محلول أكسيد الحديد ما يجعلها ممغنطة قبل تحميلها بالأدوية الكيماوية وحقنها في وعاء دموي ثم توجيهها بواسطة المغناطيسيات إلى مكان الورم لتقديم العلاجات.

وتتسبب الخلايا السرطانية في أن تصبح مستويات الحموضة في السوائل المحيطة بها أكثر حمضية واستجابة لذلك يغير الروبوت شكله ويفتح فمه الذي يفرغ أدوية العلاج الكيميائي الموجودة بداخله.

وتم اختبار هذه الروبوتات المجهرية في المختبرات فقط حتى الآن ويأمل الباحثون أن تقدم طريقة أكثر دقة لعلاج مرضى السرطان.

وحالياً تحقن الأدوية الكيماوية في الجسم وتنتقل عبر الدورة الدموية بحرية فتقتل الخلايا السرطانية ولكنها تسبب أيضاً أضراراً للخلايا السليمة وآثاراً جانبية أخرى مثل تساقط الشعر.