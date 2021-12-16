16-12-2021
بعد زيادة الرواتب 30%.. رفع أسعار الأدوية 30%
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أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب الـ30%.
وبحسب التعميم الصادر عن المديرية، فإن تعديل الأسعار يأتي “عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم ٣١٢٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩.
ويأتي تعميم تعديل الأسعار بعد ساعات من زيادة الرواتب بنسبة 30% بحسب ما جاء في مراسيم رئاسية صدرت أمس.
كما سبق وطالبت عدة شركات أدوية، برفع أسعار الأدوية نظراً لأن تكلفة إنتاجها ارتفعت، وتجنباً لعدم انقطاع أي نوع أو صنف منها.
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