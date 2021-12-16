كاميرات المراقبة تكشف قيام محامي وعائلته بسرقة أضابير القصر العدلي بدمشق

قام محامٍ وشقيقته وزوجها بسرقة عدد من الأضابير من القصر العدلي بدمشق بطريقة غير اعتيادية حيث باتوا ليلتهم داخل القصر.

وجاء في التفاصيل أن كاميرات المراقبة رصدت يوم الإثنين الفائت قيام 3 أشخاص “بينهم فتاة” بسرقة عدد من الأضابير من المحكمة ليلاً بعد أن قاموا بالدخول للمبنى نهاراً والاختباء في الطابق الثالث منتظرين حلول المساء حسب ما ذكر موقع “صاحبة الجلالة”.

وخلال متابعة عناصر الأمن الجنائي للقضية تبيّن أن المطلوبين الثلاثة هم جيران بالسكن ويقطنون في منطقة “باب مصلى” بدمشق.

وكشف عناصر الأمن وفق الموقع المذكور أن السارق هو محامٍ قام بالعملية بالاشتراك مع شقيقته وزوجها من أجل الحصول على الإضبارة الخاصة بهم وسرقوا عدداً من الأضابير الأخرى لتشتيت الانتباه.

يُذكر أن السلطات المختصة ألقتِ القبض عليهم، والتحقيقات معهم ما زالت مستمرة لمعرفة خلفيات عملية السرقة ودوافعها الحقيقية.

صاحبة الجلالة