تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية بريف حلب

16-12-2021

تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية بريف حلب

تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية بريف حلب.jpg

تم اليوم تحرير خمسة مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكر أنه لدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غرب مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.

وعبر عدد من المحررين العسكريين عن شكرهم للجهات المعنية على جهودها المبذولة لتخليصهم من براثن التنظيمات الإرهابية.

من جهتهم عبر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن ثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري لمواصلة محاربة الإرهاب وتحرير جميع المخطوفين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع البلاد.

وتأتي عملية تحرير المختطفين في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وإعادتهم إلى ذويهم.

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