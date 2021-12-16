استئناف عمل المحولة الثانية في محطة كهرباء الباسل في المسيفرة

عادت المحولة الثانية في محطة كهرباء الباسل في بلدة المسيفرة بريف درعا إلى العمل بعد انتهاء إعادة تأهيلها عن طريق ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة لمراسل سانا أن استطاعة المحولة العائدة للعمل تبلغ 20 ميغا تضاف إلى المحولة الأولى بنفس الاستطاعة لتصبح الاستطاعة الإجمالية للمحطة 40 ميغا.

ولفت المسالمة إلى أن وضع المحولة في الخدمة من شأنه استيعاب الحمولات والحد من الأعطال وتأمين الكهرباء لصالح محطات ضخ المياه التي تتغذى من محطة الباسل.