الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون اعتداءاتهم على ريف الحسكة

16-12-2021

الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون اعتداءاتهم على ريف الحسكة

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالمدفعية على قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قرية الدردارة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وتتفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي قرى ريف الحسكة وخاصة الأطفال والنساء جراء الاعتداءات المتكررة للاحتلال التركي ومرتزقته والتي أدت إلى تعطيل الحياة العامة فيها ما دفع بعض الأسر للنزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة.

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