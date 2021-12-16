التربية تصدر نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 للمرة الثانية.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد المتقدمين للاختبار بلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة منهم في الفرع الأدبي 9522 طالباً وطالبة نجح منهم 7516 وبنسبة نجاح 78.92 بالمئة في حين بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 5278 طالباً وطالبة نجح منهم 3399 وبنسبة نجاح 64.40.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على النتائج إلى زيارة موقعها الرسمي.

يذكر أنه تقدم في الـ 11 من كانون الأول الجاري نحو 15 ألف طالب وطالبة لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 للمرة الثانية في 144 مركزاً بمختلف المحافظات.