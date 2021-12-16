الرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء إلى تونس، في زيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن الرئيس قيس سعيد قد استقبل تبون عند مدرج الطائرة في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً بالرئيس الجزائري.

وبحسب صحف تونسية، فإن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، فضلاً عن الارتقاء به إلى مستوى يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قد اختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في العام 2020.