في دمشق مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مخبز ابن العميد 4 بمخالفة بيع خبز لمعتمد منقوص الوزن و مواد مجهولة المصدر شملت مواد تجميل و لانجري وسكاكر وحلويات بسوق الحرير وشارع 29 ايار والبزورية والعصرونية وباب توما وحي الزهور ومساكن برزة ومحل اكسسوات سيارات بمخالفة مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر لمواد لزق اجزاء ميكانيكية للسيارات بمنطقة البرامكة وذكر محمد ابراهيم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ان الضبوط طالت محلا بمنطقة المزة فتالة لحيازته رب البندورة منتهي الصلاحية ومخبزا سياحيا بمخالفة نقص وزن الربطة بباب سريجة وملحمة بشارع الثورة بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق بكمية اكتر من المسموح به
فيما شملت بقية الضبوط مخالفات عدم ذكر مواصفات للأحذية الرجالية بالقصاع ونقص في بطاقة البيان للألبسة النسائية بالقصاع وعدم وجود سجل تجاري لمحل دهانات بشارع الملك فيصل وعدم ابراز فواتير شراء/ مفرق لمواد غذائية فول وحمص وأدوات كهربائية بمنطقة العمارة ومزة فيلات والحميدية والبزورية والشاغور والعمارة
كما نفذ عناصر الرقابة اغلاق اداري بالشمع الاحمر لمدة اسبوع بالزاهرة لحيازة مواد منتهية الصلاحية.
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