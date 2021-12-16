استشهاد جندي سوري في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

16-12-2021

استشهاد جندي سوري في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

 ذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصوار.يخ من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وقال المصدر : "حوالي الساعة ١٢،٥٠ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصوار.يخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

كما أشار المصدر إلى أن العدوان أدى ل استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

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